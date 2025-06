Fórum sobre o PDOT reúne autoridades e representantes da sociedade civil

Está sendo realizado na manhã desta terça-feira (24/6), no auditório da Sunduscon, o Segundo Fórum sobre o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal (PDOT). O evento discute os rumos do desenvolvimento urbano do DF e reúne representantes do poder público e entidades da sociedade civil. O ponto alto do encontro será às 11h30, com um debate público com a participação da plateia.

O presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Distrito Federal (Sinduscon-DF), Adalberto Valadão Júnior, destacou a importância da escuta ampla nesse momento decisivo da revisão do PDOT. “É uma grande oportunidade para debater e ouvir todas as visões, de órgãos públicos, da população, de quem vive a cidade no dia a dia. É um momento essencial para discutirmos mobilidade, moradia e como enxergamos o futuro do DF”, afirmou.

O evento reúne representantes do poder público e da sociedade civil. (foto: Bárbara Xavier/CB/DA Press)

Segundo ele, o plano é uma das leis mais importantes para o futuro da capital. “Vai definir como a cidade vai crescer: se de forma organizada, planejada e regular, ou se continuará crescendo de forma desordenada, como temos visto. Por isso, a participação popular é fundamental, e a Secretaria tem feito um bom trabalho ouvindo a população desde o início.”

Durante o evento, o secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Vaz, apresentou os principais eixos da nova proposta do PDOT, que incluem sustentabilidade e resiliência territorial, mobilidade urbana sustentável e o fortalecimento do sistema de centralidades, destacando que a data final para a entrega do projeto é ainda neste ano, em agosto.

O deputado Wellington Luiz, presidente da Câmara Legislativa do DF, também esteve presente e saiu em defesa da atuação da Casa. “Menos de 2% dos nossos projetos são inconstitucionais, como algumas pessoas pontuam”, disse, rebatendo críticas recentes.