Fórum discute futuro urbano do DF e revisão do PDOT

Encontro no auditório do Sinduscon-DF reuniu representantes do setor produtivo e autoridades - (crédito: Davi Cruz/CB/D.A Press)

O 2º fórum do Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT), sobre a sociedade civil e o futuro do Distrito Federal, será realizado nesta terça-feira (24/6), no auditório do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Distrito Federal (Sinduscon-DF), no Guará. O evento, que tem início às 9h, tem como foco a revisão do PDOT, instrumento que orienta o uso e a ocupação do território brasiliense.

O encontro é promovido pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico do DF (Codese) e reuniá representantes do governo, entidades profissionais do setor produtivo e da sociedade civil. O objetivo é discutir temas como o crescimento sustentável, mobilidade, moradia e o papel do PDOT no desenvolvimento da capital.

A abertura será feita pelo presidente da Codese, Leandro Ávila. Em seguida, um representante da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh) fará uma apresentação sobre o andamento da revisão do plano diretor. A especialista Ivelise Longhi também participará do evento em um painel sobre crescimento sustentável e moradia.

A partir das 9h55, a programação conta com uma mesa de debate com a participação de dez entidades, incluindo o Conselho de Arquitetura e Urbanismo (Cau), Associação de Empresas do Mercado Imobiliário do Distrito Federal (Ademi), Sinduscon, Ordem dos Advogados do DF (OAB), Câmara Legislativa do DF (CLDF), Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio), Federação das Indústrias (Fibra) e a Federação da Agricultura e Pecuária (Fape). Cada representante terá 10 minutos para apresentar suas contribuições e visões sobre o PDOT. O evento se encerra ao meio-dia, após uma rodada de perguntas e respostas com o público.

Serviço

2º Fórum PDOT, a sociedade civil e o futuro do DF

Data: 24 de junho (terça-feira)

Horário: 9h às 12h

Local: Auditório do Sinduscon-DF

Endereço: SIA Trecho 2/3, Lote 1.125, 3º andar – Guará

