Horóscopo Chinês: veja as características do signo da Cabra

A Cabra é o oitavo signo do Horóscopo Chinês. No zodíaco, corresponde a Câncer. Com polaridade Yin, esse animal é regido pelo planeta Marte. Seu elemento é o Fogo, a pedra é a esmeralda, a flor é o lírio, o metal é a prata, a erva é a rosa-branca, as cores são branco e prata e o número da sorte é o 2.

Quem são os nativos de Cabra?

Os nativos da Cabra são as pessoas nascidas nas seguintes datas:

13/02/1907 a 01/02/1908

01/02/1919 a 19/02/1920

17/02/1931 a 05/02/1932

05/02/1943 a 24/01/1944

24/01/1955 a 11/02/1956

09/02/1967 a 29/01/1968

28/01/1979 a 15/02/1980

15/02/1991 a 03/02/1992

01/02/2003 a 21/01/2004

19/02/2015 a 07/02/2016

Se você nasceu entre 13h00 e 15h00, o seu ascendente é a Cabra.

Como são os nativos da Cabra no Horóscopo Chinês?

Segundo o tarólogo e numerólogo Victor Souza, uma das características mais fortes deste signo é a capacidade de espalhar bondade e de entender o próximo, captando o sofrimento alheio como ninguém. No entanto, toda a dedicação pode acabar tornando esses nativos pessoas ingênuas. Além disso, se apegam fácil e profundamente aos outros, já que temem a solidão. A memória prodigiosa da Cabra faz com que esteja constantemente revivendo o passado.

Características marcantes do signo de Cabra

Victor Souza explica que os nativos da Cabra têm como principais características a bondade e a disponibilidade para ouvir e atender com a mais completa atenção. Também possuem imaginação fértil.

As pessoas do signo de Cabra são muito caprichosas (Imagem: quinky | Shutterstock)

Aspectos que precisam desenvolver

O tarólogo conta que os nativos da Cabra captam com muita facilidade as influências negativas das pessoas, absorvendo problemas alheios. Ademais, podem ser muito caprichosos e improdutivos. Por isso, precisam aprender a ter mais objetividade.

Nativos da Cabra nos relacionamentos

De acordo com Victor Souza, os nativos da Cabra podem ser dependentes emocionais. Além disso, tendem a buscar refúgio nos sonhos e nas fantasias. Econômicos, sentimentais e caseiros, eles levam para o relacionamento todas essas características. Exigem amor e sensibilidade em suas relações e esperam que elas sejam sólidas e duradouras.