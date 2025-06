Dois roubos em 24h e ostentação com fuzil: polícia prende ladrão no DF

Apontado como autor de dois assaltos cometidos no mesmo dia, em um intervalo de 40 minutos, no Distrito Federal, um homem de 27 anos foi capturado, nesta terça-feira (24/6), por agentes da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Corpatri/PCDF). Os crimes ocorreram em 1º de junho, em Taguatinga e em Samambaia, ambos praticados com violência extrema e a participação de adolescentes.

O homem, cujo nome segue sob sigilo, ostentava fuzis em fotos obtidas pelos policiais. Ele também é alvo em inquéritos por homicídio e crimes patrimoniais em delegacias diferentes do DF.

Nos dois roubos, as vítimas foram rendidas com extrema brutalidade e sob grave ameaça. Os três adolescentes envolvidos foram apreendidos e encaminhados à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA 2). Os carros roubados também foram recuperados.