Depósito de drogas no Guará: PF apreende 100kg de cocaína, skunk e munições

Droga foi apreendida em casa do Guará - (crédito: PF/Divulgação)

Uma casa no Guará usada como ponto de armazenamento de drogas foi alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) nesta terça-feira (24/6). Dentro da residência, o morador guardava 100kg de maconha e cocaína, acessórios para armas de fogo e dezenas de munições de uso restrito em diversos compartimentos da residência.

Após monitoramento prévio e levantamentos complementares, os agentes definiram o momento certo para abordar o imóvel. Além da maconha e cocaína, foram encontradas porções de skunk e haxixe — cannabis de aroma mais acentuado. A ação encontra-se em consonância com as atividades desenvolvidas pela delegacia no âmbito na semana nacional de combate às drogas.

O suspeito e os materiais apreendidos foram apresentados à unidade da PF em Brasília. O homem foi autuado por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, cujas penas, se somadas, podem chegar a 21 anos de reclusão.