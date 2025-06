Homem que roubou celular em Ceilândia é preso em operação nesta terça

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 15ª Delegacia de Polícia, deflagrou a Operação Raubtier, na manhã desta quarta-feira (25/6). A ação visa cumprir um mandado de busca na residência de Jonathan Brendo Martins Amorim de Oliveira, de 32 anos, preso na terça-feira (24/6) e investigado pela prática de roubo. O crime foi cometido em 22 de abril deste ano, em Ceilândia, quando uma mulher, que estava junto da filha, caminhava pela EQNM 08 da região e teve o celular roubado.

De acordo com a vítima, ela estava ao telefone quando visualizou o carro fazendo uma manobra, como se fosse para dar marcha à ré. A mulher chegou a pedir à filha para se afastar da pista, pois pensava que se tratava de um carro de aplicativo. Porém, um rapaz desceu do veículo na direção dela, enquanto o carro permanecia parado atrás, e anunciou o assalto, exigindo o celular. Após subtrair o objeto, o autor voltou ao veículo e se evadiu imediatamente com o comparsa dele, desaparecendo rapidamente do local.

Durante a investigação realizada pela 15ª DP foi identificado o veículo utilizado na ação e foi apurado que Jonathan conduzia o carro durante o roubo, segundo a PCDF. O investigado foi indiciado pelo crime de roubo circunstanciado, cuja pena pode alcançar os 15 anos de prisão. Após a formalização da prisão, Jonathan foi recolhido à carceragem da DCCP.

A prisão temporária do autor tem o prazo de cinco dias, podendo ser prorrogada pelo mesmo período em caso de necessidade da investigação ou ser convertida em prisão preventiva, caso presentes os requisitos autorizadores (garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal).

O nome da operação, Raubtier, que significa predador em alemão, remete ao modo como os criminosos agiram: como predadores oportunistas, que se aproveitaram da distração e vulnerabilidade da vítima para abordá-la de forma rápida e direta e subtraírem o seu celular.

As investigações continuam, com foco na identificação e prisão do segundo autor do crime, que também participou diretamente da abordagem à vítima. Informações podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque-Denúncia 197.