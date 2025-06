Última parcela do reajuste dos servidores do GDF será paga em julho

A última parcela do reajuste de salário dos servidores do Governo do Distrito Federal será paga em julho de 2025. A informação foi dada pela Secretaria de Economia (Seecdf), por meio de nota.

"A Secretaria de Economia informa que a terceira parcela do reajuste linear dos servidores do GDF (6%) será paga na folha do mês de julho. Logo, o salário já reajustado será depositado nas contas do funcionalismo até o quinto dia útil do mês subsequente, conforme previsão orçamentária de cada órgão. Cerca de 220 mil servidores ativos e inativos serão beneficiados com a medida", escreveu a pasta.

A primeira parcela do valor foi paga em 2023 e a segunda, debitada em 2024. O reajuste foi de 18% no total, sendo 6% a cada ano.