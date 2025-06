Em busca da sorte grande: prêmio da Mega-Sena acumula em R$ 40 milhões

A Mega-Sena acumulou novamente, com um prêmio estimado em R$ 40 milhões. O sorteio, que será realizado nesta quinta-feira (26/6), às 20h, receberá apostas até as 19h.

A Quina, com R$ 230 milhões, Lotomania, Timemania e Dupla Sena também estão acumuladas.

Socorro Cândido, 58 anos, é assistente social e mora no Recanto das Emas. Ela confessa que não sabe o que faria com o montante, porque nunca ganhou tanto dinheiro. “ Acredito que ajudaria a família e viajaria também. Tenho um irmão e uma irmã que estão precisando muito, por problemas de saúde. Iria para o Nordeste, porque além de ser minha terra, estou com saudades”, relatou. Ela contou que não joga regularmente, mas decidiu arriscar desta vez, pois em casa todo mundo joga.

