Lixão de Padre Bernardo tem foco de incêndio

O prefeito de Padre Bernardo (GO), Joseleide Lázaro, fez um alerta sobre a situação da área no Distrito de Monte Alto, onde ocorreu um deslizamento de resíduos sólidos, em 18/6. Segundo ele, um foco de incêndio foi identificado no aterro Ouro Verde e há risco de agravamento do problema, caso não haja uma ação rápida dos responsáveis.

Leia também: Rios de Goiáis têm indícidios de contaminação após desabamento de aterro

“Ontem (terça-feira, 24/6), durante a tarde, foi detectado um foco de incêndio na área que desmoronou e levou resíduos sólidos até o córrego Santa Bárbara. Esse foco de incêndio tem que ser eliminado, imediatamente, para começarmos o plano de ação emergencial”, declarou o prefeito com exclusividade ao Correio.

Leia também: Plano emergencial de aterro sanitário que desmoronou é rejeitado

De acordo com Josileide, a principal preocupação é que o fogo atinja partes do aterro que ainda não desmoronaram, aumentando os danos ambientais e à saúde pública.

O prefeito afirmou que o material presente no local pode queimar por semanas, liberando fumaça tóxica de forma contínua. “O fogo vai subindo e chegará até onde não foi desmoronado. Aqueles resíduos queimam por baixo, e não vamos conseguir controlar. A população terá uma nuvem de fumaça tóxica e isso vai trazer mais transtorno para a saúde das pessoas”, alertou.

Josileide disse que cobrou providências imediatas da empresa responsável para iniciar o combate ao foco de incêndio. “Ela deve começar uma ação de eliminação do foco de incêndio. O que o município precisa agora é de apoio”, ressaltou.

