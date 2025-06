Homem invade quarto e estupra a ex enquanto ela dormia, em Planaltina

Uma mulher viveu momentos de terror ao ser estuprada pelo ex-companheiro, de 27 anos, dentro da própria casa, em Planaltina (DF). Segundo a Polícia Civil (PCDF), o autor e a vítima estavam separados havia dois meses, mas conviviam na mesma residência por questões financeiras.

A vítima procurou a polícia nesta terça-feira (24/6) para relatar o abuso sofrido. Em depoimento, contou que, durante a madrugada, enquanto dormia, o homem invadiu o quarto. Ao acordar, a mulher notou fortes dores na região íntima e as roupas e os lençóis sujos de sangue. Ela contou que, por medo, permaneceu imóvel durante o ato e entrou em estado de pânico.

Policiais da 31ª Delegacia de Polícia (Planaltina) deram início às diligências e, no celular da vítima, encontraram mensagens em que ela questionava o autor sobre o estupro: “Você me estuprou de novo”, indagou. Como resposta, o homem tentou justificar o crime: “Você estava com vontade”.

O homem foi preso em flagrante no âmbito da Lei Maria da Penha e encaminhado à carceragem, onde permanecerá à disposição da Justiça. O caso segue sob investigação da 31ª DP, que também solicitou medidas protetivas de urgência para garantir a segurança da vítima.