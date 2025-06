GDF emite nova portaria proibindo eventos com aglomeração de aves

O Governo do Distrito Federal (GDF) publicou, nesta sexta-feira (27/6), uma portaria no Diário Oficial (DODF) proibindo, por um período de 60 dias, a realização de eventos pecuários que envolvam a aglomeração de quaisquer espécies de aves no território do Distrito Federal. A medida vem após a detecção de dois casos de gripe aviária no Zoológico de Brasília.

A determinação inclui encontros, torneios, exposições, mostras, leilões, campeonatos e reuniões de passeriformes nativos e exóticos, ornamentais, galinhas de raça pura, aves comerciais ou silvestres mantidas em cativeiro. A suspensão abrange qualquer espécie de ave, independentemente da finalidade da criação, categoria zootécnica, origem ou destinação comercial.

A portaria, assinada pelo secretário de Agricultura do DF, Rafael Bueno, recomenda ainda aos criadores manter as aves confinadas em ambiente protegido, sem acesso a áreas externas abertas ou piquetes, de forma a evitar o contato com aves de vida livre.

Esta é a segunda vez que o GDF emite portaria proibindo evento com aves no DF. A primeira vez foi no último dia 22 de maio, após a confirmação do primeiro caso de gripe aviária no Brasil.