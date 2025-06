Mulheres no DF têm filhos mais tarde em comparação ao país, diz IBGE

A idade média da fecundidade é um indicador que revela tendências no comportamento reprodutivo, indicando, dentre outras coisas, se as mulheres estão tendo filhos mais cedo ou mais tarde - (crédito: Reprodução/Freepik)

A idade média da fecundidade é um indicador que revela tendências no comportamento reprodutivo, indicando, dentre outras coisas, se as mulheres estão tendo filhos mais cedo ou mais tarde. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Distrito Federal tem a idade média da fecundidade mais alta do país, com 29,3 anos.

No Brasil, a idade média da fecundidade em 2000 era de 26,3 anos, passando para 26,8 anos em 2010 e para 28,1 anos em 2022. Os dados fazem parte do levantamento Censo 2022: Fecundidade e migração: Resultados preliminares da amostra, divulgado nesta sexta-feira (27/6).

Em contrapartida, o Brasil apresentou uma taxa de fecundidade total de 1,55 filhos por mulher em 2022, tendo o Distrito Federal como a Unidade da Federação com a menor taxa, estimada em 1,38 filhos por mulher.

Além disso, os dados apontam que enquanto as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste permaneceram, em 2022, com a maior parte da fecundidade concentrada nos grupos etários 20 a 24 anos e 25 a 29 anos, nas regiões Sudeste e Sul a fecundidade passou a se concentrar nos grupos etários de 25 a 29 anos e 30 a 34 anos.

No Brasil, o percentual de mulheres de 50 a 59 anos que não tiveram filhos em 2000 era de 10%, passando para 11,8% em 2010 e para 16,1% em 2022. O IBGE destacou que o aumento no percentual de mulheres sem filhos, após o fim o período reprodutivo, está associado à postergação da maternidade e à redução do desejo de ser mãe. De 2010 a 2022, esse percentual no DF passou de 12,5 para 17,3 — a terceira maior taxa, ficando atrás apenas do Rio de Janeiro (21%) e São Paulo (17,9%).

