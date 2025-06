Defesa Civil inspeciona prédio após incêndio que matou idoso na Asa Sul

Após o incêndio que matou Carlos Bellone Neto, de 75 anos, na madrugada desta sexta-feira (27/6), na 408 sul, Bloco F, a Defesa Civil realizou uma inspeção no prédio para avaliar possíveis danos estruturais. De acordo com o capitão Mauro Sérgio, que representou o órgão no local, o apartamento onde o fogo começou está interditado e o síndico do prédio será notificado para contratar um engenheiro responsável por emitir um laudo técnico.

“Vamos notificar o síndico para que ele contrate um engenheiro e realize uma avaliação estrutural, para verificar se houve comprometimento da estrutura. Após isso, retornaremos ao local para conferir se a análise foi feita e receber esse laudo oficialmente”, explicou ao Correio.

De acordo com a Defesa Civil, o condomínio terá o prazo inicial de 30 dias para apresentar o documento. Caso necessário, o prazo poderá ser prorrogado por mais 30, mediante solicitação formal. Segundo o órgão, não há previsão de interdição do prédio como um todo, mas o apartamento atingido pelas chamas permanecerá isolado.

Apesar da tragédia, a Defesa Civil informou que os demais apartamentos do prédio poderão ser reocupados normalmente, pois, até o momento, não há indícios de risco para os demais moradores. O caso segue sendo investigado pela 1ª Delegacia de Polícia.

Tragédia

O incêndio teve início por volta de 1h40 da madrugada e mobilizou o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), que conseguiu conter as chamas utilizando técnicas de confinamento. O fogo se concentrou principalmente na sala do imóvel. Durante o combate, os militares encontraram o corpo do morador já sem vida.

Além da vítima fatal, a esposa dele identificada como M.L.S, 49, também estava no apartamento, mas conseguiu sair e foi socorrida no local. Ela não teve ferimentos graves. A Polícia Civil e a perícia estiveram no prédio durante a manhã desta sexta (27). O Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo às 9h45.