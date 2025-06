Idoso morre durante incêndio em apartamento na Asa Sul

Um homem de 75 anos morreu em um incêndio em um apartamento na SQS 408, Bloco F, durante a madrugada desta sexta-feira (27/6). O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal foi acionado para atender a ocorrência e ao chegar no local encontrou o apartamento tomado pelas chamas.

"Foi realizada, de imediato, a entrada forçada e o combate ao incêndio, com técnicas de confinamento e extinção das chamas, impedindo a propagação para outros apartamentos do edifício. O fogo ficou restrito à sala do apartamento. Durante as ações de combate, os bombeiros localizaram uma vítima fatal do sexo masculino no interior do imóvel", informou a corporação.

Além do homem encontrado morto, uma mulher estava no local e foi atendida pela equipe médica. As autoridaes não informaram se ela mora com a vítima.

A Polícia Civil esteve no local para realizar perícia e a 1ª Delegacia de Polícia investiga o caso.













Durante o atendimento da ocorrência o prédio foi evacuado e após o rescaldo os moradores foram autorizados a voltar aos imóveis.