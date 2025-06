Chegou a hora de ganhar R$ 250 milhões e sair do sufoco

Raí Ferreira jogou em todas as edições da Quina de São João e usaria o valor do prêmio para investir - (crédito: Marcelo Thompson Flores/CB/DA Press)

É neste sábado (28/6) a chance para ficar milionário com a Quina de São João. Apostadores ouvidos pelo Correio destacam a fé em conseguir acertar os cinco números e levar para casa o prêmio de R$ 250 milhões. As apostas podem ser feitas até as 18h deste sábado, em casas lotéricas ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa. Esta é a 15° edição da Quina de São João, e o valor do prêmio é recorde.

Raí Ferreira, 82 anos, aposentado, jogou em todas as edições da Quina de São João, que começou em 2011. "Jogo na loteria desde o início, acho que sair gastando tudo não é a escolha mais inteligente. Com certeza, daria investiria parte desse valor, faria o dinheiro trabalhar sozinho (risos). Talvez daria uma passada em algumas praias do Brasil também, bem tranquilo", diz.

Luiz Augusto, 60, trabalha como motorista de aplicativo e afirma que usaria o valor para tirar umas férias e fazer alguns investimentos. "Acho que aplicaria uma parte em imóveis, e o resto ia usar para tirar umas férias, viajar e conhecer o resto do Brasil. Jogo na loteria desde quando era criança, com uns 15 anos de idade eu já jogava, ainda sonho com esse prêmio", destaca.

Luiz Augusto diz que a primeira decisão seria tirar umas férias (foto: Fotos: Marcelo Thompson Flores/CB/DA Press)

Na última edição da Quina de São João os números sorteados foram 21, 38, 60, 64 e 70. Assim como nos outros concursos especiais, o prêmio não acumula: leva a quantia quem acertar a maior quantidade de números. Caso ninguém acerte na faixa principal, o prêmio será dividido entre os acertadores de quatro números. Segundo a Caixa, a chance para quem fizer apenas um jogo com cinco números é de 1 em 24.040.016.

Como apostar

O jogador deve escolher de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis. É possível deixar que o próprio sistema escolha os números por meio do método Surpresinha. Ganha prêmios quem acertar dois, três, quatro ou cinco números. Os jogadores também podem apostar em conjunto, por meio do bolão. O valor mínimo é de R$ 12,50 e cada cota não pode ser menor que R$ 3,50. No site, o valor mínimo de compra é de R$ 20.

*Estagiário sob a supervisão de José Carlos Vieira