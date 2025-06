Sem poder trabalhar, ambulantes recebem doações após interdição do Zoo

Ação foi organizada pela Associação dos Servidores da Secretaria de Agricultura em conjunto com o Jardim Zoológico de Brasília e com a Secretaria Executiva de Políticas Sociais, liderança por Mayara Rocha, primeira dama do DF - (crédito: Divulgação)

A Associação dos Servidores da Secretaria de Agricultura (ARCEF), em parceria com a Secretaria Executiva de Políticas Sociais e o Jardim Zoológico de Brasília, promoveu, na manhã da quinta-feira (26/6), a entrega de cestas básicas e carne suína aos permissionários que atuam no local e estão sem renda, em decorrência do fechamento temporário do zoológico.

Desde a interdição, ocasionada por dois casos confirmados de influenza aviária em aves, os permissionários estão sem fonte de renda, já que a maioria deles tira seu sustento exclusivamente das vendas no zoológico. A ação foi organizada após um pedido da entidade que representa os vendedores, a Associação dos Permissionários Pipoqueiros.

Segundo o presidente da ARCEF, Marco Antônio de Azevedo, os ambulantes enfrentam dificuldades. “A solicitação de auxílio de alimentação chegou para a gente. A situação está bem precária”, afirma.

Ao todo, foram entregues 35 cestas básicas, arrecadadas por meio da campanha Ação Solidariedade Salva, que coleta alimentos em eventos na cidade, além de 70 kg de carne suína doados por um frigorífico local.