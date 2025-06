Apresentação com 67 bateristas celebra 67 anos de Taguatinga

No domingo (29/6), Taguatinga vai sediar um evento musical gratuito com 67 bateristas. O show faz parte da agenda de comemorações pelos 67 anos da região administrativa e busca celebrar a cultura e a cena musical local.

A apresentação ocorre a partir de 8h no estacionamento da Administração de Taguatinga, ao lado da Praça do Relógio. Além de estrutura de palco com iluminação de LED, o evento vai contar com drones e filmagem profissional.

O evento vai funcionar como um “flashmob”, em que os 67 bateristas vão se aglomerar no estacionamento com baterias acústicas. Além desses artistas, o tecladista Gregoree Jr., o baixista Rodrigo David e o baterista Josivaldo Santos vão estar no palco. E todos vão tocar juntos.

O projeto tem organização de Gregoree, Josivaldo e Rissa Ramos, responsável pela empresa Alberto Teclados, com forte atuação em projetos sociais voltados para a música em Brasília.