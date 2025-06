Zoo de Brasíia não tem data para reabertura, diz secretário de Agricultura

O secretário de Agricultura do DF, Rafael Bueno, durante entrevista ao CB.Agro. Na bancada, Adriana Bernardes (C) e Mariana Niederauer - (crédito: Bruna Gaston CB/DA Press)

O Zoológico de Brasília segue sem data para reabertura. A informação foi dada pelo secretário de Agricultura do Distrito Federal, Rafael Bueno, durante o CB Agro desta sexta-feira (27/6). Na conversa com as jornalistas Mariana Niederauer e Adriana Bernardes, o chefe da pasta argumentou que é necessário esperar o período de migração de aves silvestres, que vêm até o DF e se alojam no Zoo.

“Esperamos, realmente, essas aves se retirarem do jardim zoológico para assim avançarmos dentro do processo de liberação. Isso visa garantir a segurança dos animais do zoológico, dos funcionários e dos frequentadores”, afirmou, que explicou que equipes da secretaria observam e monitoram o comportamento dos animais.

Safra recorde

Outro ponto importante falado na entrevista foi sobre o recorde na safra do Distrito Federal em 2024-2025. A produção de grãos e cereais atingiu a marca de 1.042.328,09 de toneladas. Para Bueno, as condições climáticas são um fator que explica boa parte do bom desempenho.

“No ano de 2023-2024, nós sofremos com períodos de escassez de chuva, que prejudicaram a produtividade das nossas lavouras”, apontou. “Este ano foi diferente, tivemos aumento da área de milho e melhora em seu preço. Então saímos daqueles R$ 47 ou R$ 48 (a saca) do ano passado, chegamos próximo a R$ 68 em algumas épocas, o que capitalizou o produtor, seja com o volume de grão produzido ou com a questão do preço das commodities”, completou Bueno, que disse que atualmente o agronegócio movimenta em torno de um bilhão e meio a dois bilhões de reais de recursos no DF.

Veja a entrevista completa:

Projetos da Secretaria

O secretário contou sobre projetos que estão sendo desenvolvidos pela Seagri-DF visando a proteção ambiental. Um deles é o Reflorestar, uma iniciativa que visa o reflorestamento de áreas através da atuação de produtores rurais, além da adoção de aparelhos de irrigação mais eficientes para a técnica de gotejamento, que desperdiça menos água que a de aspersão.

Outra medida anunciada por Bueno é a criação da Subsecretaria de Proteção a Animais de Produção, que atuará com o resgate e tratamento, além de monitoramento de espécies rurais.

“A gente vê muito falar da proteção de cães e gatos, que são nossos pets, mas, infelizmente, pelas ruas do Distrito Federal, existem muitos casos de cavalos, burros, mulas, jumentos, abandonados”, frisou o secretário. “Observamos muitos carroceiros, por exemplo, levando o cavalo à exaustão, não alimentando esse animal direito e deixando ele ferido, em uma condição extremamente degradante”, completou.