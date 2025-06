Com alta de 13%, safra de grãos 2024/25 aponta para novo recorde de produção

Por Caetano Yamamoto* — O país pode registrar novo recorde de produção de grãos, se for confirmada a estimativa de 336,1 milhões de toneladas de grãos colhidos na safra 2024/25, uma alta de 38,6 milhões de toneladas, ou 13%, em relação ao ciclo anterior. Os números constam no 9° Levantamento da Safra de Grãos, divulgado nesta quinta-feira (12/6) pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

De acordo com o relatório, o desempenho deve-se à boa produtividade das lavouras, projetada em 4.108 quilos por hectares, junto ao aumento de 2,3% da área cultivada, estimada em 81,8 milhões de hectares.

Milho

O milho, principal produto semeado na segunda safra, deve registrar uma produção de 128,3 milhões de toneladas. Os trabalhos foram iniciados em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Tocantins, Maranhão e Paraná. A expectativa é que sejam colhidas 101 milhões de toneladas, crescimento de 12,2% em comparação à temporada anterior, graças às condições climáticas favoráveis ao cereal durante o ciclo e ao manejo adequado dos produtores.

Arroz e feijão

No caso de produtos de importância para o mercado interno, como arroz e feijão, estima-se crescimento de 12,15 milhões e 3,17 milhões de toneladas, respectivamente. Em relação ao arroz, com sua colheita praticamente encerrada, verifica-se um crescimento de 14,9%, devido às condições climáticas favoráveis, principalmente no Rio Grande do Sul, maior produtor nacional. Já sobre o feijão, o produto é cultivado em três ciclos ao longo do ano. A primeira safra, já encerrada, atingiu o volume de 1,1 milhão de tonelada; a segunda safra está em fase de maturação e enchimentos de grão; e a terceira encontra-se em fase de plantio.



Algodão

Outro produto de destaque, o algodão aponta para uma colheita de 1,4% de área semeada, produção estimada em 3,9 milhões de toneladas — 5,7% superior à safra 23/24. O resultado é motivado pela expansão de área cultivada em 7,1%. As chuvas irregulares devem resultar em produção inferior à safra anterior, mas o suficiente para manter o desenvolvimento das lavouras.

Soja

Os produtores de soja, por sua vez, já finalizaram os trabalhos de colheita. A produção da oleaginosa está estimada em 169,6 milhões de toneladas, 21,9 milhões de toneladas superior à safra anterior, volume recorde na série histórica da Conab. O bom resultado, segundo a Companhia, é motivado pela utilização crescente de tecnologia, somado a boas condições climáticas na maioria das regiões produtoras.

Trigo

Nas culturas de inverno, destaque para o trigo com semeadura atingindo cerca de 42% da área destinada para a cultura. O plantio no Paraná atinge 72% da área, índice similar à média dos últimos cinco anos. Já no Rio Grande do Sul, o plantio chega a 8% da área. Vale destacar que o estado gaúcho, principal produtor do cereal, teve seu trabalho limitado devido às chuvas frequentes e à curta duração de períodos de tempo seco.



*Estagiário sob supervisão de Andreia Castro



