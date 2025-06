Suspeito de invadir creche na Estrutural é preso pela PMDF

A polícia prendeu, na noite desta sexta-feira (27/6), o homem que invadiu a Creche Guerreiros da Alegria, na Estrutural, e ameaçou crianças e funcionários com uma arma de fogo. A prisão foi realizada durante uma operação conjunta da Polícia Militar (PMDF), que localizou o suspeito na região da Estrutural.

O caso ocorreu por volta das 9h desta sexta-feira, quando o homem entrou armado na instituição, localizada no bairro Santa Luzia. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que funcionários percebem a presença do invasor e entram em alerta. Após as ameaças, ele fugiu do local. Veja:

A creche abriga cerca de 60 crianças em situação de vulnerabilidade social e sobrevive apenas por meio de doações, sem apoio governamental.

O suspeito possui uma extensa ficha criminal: seis passagens por tráfico de drogas, duas por tentativa de homicídio, três por porte de drogas e outras três por receptação. No momento do crime, ele cumpria pena em regime aberto por condenação relacionada ao tráfico.