Criação clandestina de 57 porcos ameaça nascente na Estrutural

Uma criação clandestina com 57 porcos foi flagrada operando de forma irregular às margens de uma nascente na Cidade Estrutural. O local funcionava sem licença ambiental e não cumpria nenhuma norma de manejo sanitário e ambiental . O dono do chiqueiro realizava o descarte de dejetos direto no solo, sem qualquer tipo de tratamento.

A situação foi identificada por policiais do Grupamento de Operações no Cerrado (GOC), do Batalhão de Polícia Militar Ambiental , que encontraram os animais em condições precárias. Os resíduos produzidos pelos suínos estavam sendo despejados a poucos metros de um curso d’água, o que resulta no risco de contaminação do solo e da água.