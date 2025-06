Instituto realiza festa junina para crianças em situação de vulnerabilidade

A festa foi realizada de forma gratuita para todas as famílias - (crédito: Roberta Leite)

O Instituto Doando Vida por Rafa e Clara (IDV) realiza, na manhã desta sexta-feira (27/06), a festa junina das crianças atendidas pela instituição. Com muitas bandeirinhas coloridas, comidas típicas e brinquedos, como pescaria, pula-pula e brinquedos infláveis, a confraternização traz muita diversão para a criançada. A organização atende, atualmente, 80 crianças de 2 a 5 anos e proporciona aos pequeninos as principais refeições do dia.

Vestidos com roupas características do período junino, as crianças que vivem na Chácara Santa Luzia, apresentam a dança que ensaiaram durante todo o mês, para os pais, que se enchem de orgulho. Lídia Reis da Silva, mãe da pequena Lua, de 4 anos, conta que se sente extremamente agradecida em saber que a filha é cuidada pelo Instituto. “Tenho sentimento de gratidão em ela estar sendo assistida pelo IDV”, diz.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

A confeiteira conta que, além de ser um momento de muita alegria, também é de ansiedade pela hora da apresentação da filha. Lídia afirma que a noite foi agitada, uma vez que Lua estava extremamente entusiasmada para a dança. “Ela fica ansiosa e eu fico junto”, brinca. Assim como ela, Stefany Santos, mãe do pequeno Crystiam, de 4 anos, conta que se sente maravilhada em ver o filho participar do IDV, uma vez que “nem todos os pais tem esse privilégio”. Stefany afirma que a ocasião é muito especial para ela e para o filho. “É um momento único na vida dele”, diz.









Para Luciana Andrade, fundadora do Instituto, o momento representa “uma felicidade imensa”. Luciana se diz realizada em poder proporcionar um momento de lazer para as famílias que não não têm a oportunidade de vivenciar ocasiões como essa. “A gente encontra alegria nos sorrisos dessas crianças. É transformador”, expõe.

O Instituto se mantém somente de doações e por meio delas a festa foi realizada, de forma gratuita, para todas as famílias. Luciana explica que a iniciativa tem “um sistema de apadrinhamento geral” no qual o participante pode doar, durante 13 meses, o valor que quiser. “Qualquer quantia é válida. Um pouquinho de cada um faz um ‘muitão’”, diz Luciana.



Sobre o Instituto

O Instituto foi fundado em 2017 e se caracteriza como uma Organização da Sociedade Civil. Criado para acolher, diariamente, crianças que vivem na Chácara Santa Luzia, uma invasão na Cidade Estrutural. A organização atende, atualmente, 80 crianças de 2 a 5 anos, e proporciona às crianças atividades físicas e socioculturais. Além disso, há a assistência de psicólogas, nutricionistas e assistentes sociais.

Para doações há as seguintes opções:

CNPJ: 29.527.754/0001-86

PIX Banco do Brasil: E-Mail

doandovidabrasil@gmail.com

PIX Bradesco: CNPJ

29.527.754/0001-86