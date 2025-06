Ciclista colide contra carro e é levado com traumatismo ao IHBDF

Alan Resah — Especial para o Correio

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado por volta das 14h32 deste domingo (29/6) para atender uma colisão entre uma bicicleta e um veículo na Rua 1, Quadra 7, na região administrativa de São Sebastião.

No local, os militares encontraram o ciclista, de 20 anos, ferido após bater sua bicicleta contra um automóvel Ford Ka Flex, de cor preta. Três viaturas foram mobilizadas para a ocorrência.

A vítima apresentava inchaço na região da cabeça e perda momentânea de consciência no momento da chegada da equipe de socorro. Após a avaliação médica e aplicação do protocolo de trauma, o jovem foi transportado consciente e orientado ao Instituto Hospital de Base do Distrito Federal (IHBDF).

O condutor do veículo permaneceu na cena do acidente durante todo o atendimento, colaborou com os procedimentos e não necessitou de transporte médico.

Até o momento, a dinâmica exata do acidente ainda não foi esclarecida. As autoridades não informaram se o caso será investigado pela Polícia Civil.