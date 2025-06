Carro bate em loja em Santa Maria; somente motorista fica ferido

Ainda não se sabe sobre a dinâmica do acidente. A PMDF foi acionada para o local. - (crédito: CBMDF)

O motorista de um Ford Ka colidiu contra um imóvel comercial localizado no Trecho 1 do Polo JK, na região de Santa Maria, durante a manhã deste domingo, (29/6). O acidente ocorreu enquanto o estabelecimento comercial estava fechado.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender a ocorrência de acidente de trânsito com vítima, empregando três viaturas no resgate.

O condutor do veículo, identificado como J.F.C., de 27 anos, foi avaliado pelos socorristas e transportado consciente e orientado ao Hospital Regional de Santa Maria. Ele apresentava apenas ferimentos na região da cabeça.

Ainda não se sabe sobre a dinâmica do acidente. A PMDF foi acionada para o local.