Motociclista morre em colisão na BR-020, entre Sobradinho e Planaltina

Acidente com morte ocorreu na altura do Córrego do Arrozal - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

Uma colisão entre um veículo Honda/CRV e uma motocicleta Honda/CG resultou na morte de um motociclista de 22 anos, na BR-020, altura do Córrego do Arrozal, sentido Planaltina. Segundo testemunhas, a batida ocorreu no fim do desvio localizado entre o km 12,5 e o km 15, em obras para a construção de uma faixa.



Quando a equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) chegou ao local do acidente, que ocorreu por volta das 12h40, o motociclista apresentava ferimentos graves na cabeça e já estava morto. O condutor do outro veículo, de 73 anos, não se feriu nem precisou de transporte para unidade de saúde.

Ainda não se sabe a dinâmica do acidente. A via segue engarrafada e a ocorrência está sob responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF).