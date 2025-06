Pedestre é atropelado na Ponte JK e sofre fratura na perna

Um pedestre foi atropelado enquanto atravessava a Ponte JK, sentido Lago Sul – Plano Piloto. A vítima, identificada como L. M. M., de 22 anos, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros (CBMDF) consciente, orientada e com sinais vitais estáveis. No entanto, ele apresentava suspeita de fratura na perna esquerda.

Os bombeiros foram acionados e atenderam a ocorrência com duas viaturas de socorro. Os militares realizaram os protocolos de atendimento a vítimas de trauma e imobilizaram a perna do jovem. Após avaliação médica, ele foi transportado para o Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF).

Durante o atendimento, na noite deste domingo (29/6), uma faixa da via foi interditada para garantir a segurança da operação e dos motoristas que passavam pelo local. Ainda não informações sobre a dinâmica do acidente.