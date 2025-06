Temperatura mínima chega a 12°C no DF mas sem atuação de onda de frio

Apesar da queda nas temperaturas, o Distrito Federal não está sob a influência direta de nenhuma frente fria neste início de semana, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). No entanto, os moradores da capital devem continuar enfrentando madrugadas frias e tempo seco. De acordo com o órgão, as temperaturas mínimas atingiram 12°C, nesta segunda-feira (30/6). As máximas devem variar entre 28°C e 29°C, com umidade relativa do ar oscilando entre 95% e 35%.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo a meteorologista Inmet, Tatiane Paes a frente fria que provocou queda nos termômetros da cidade nos últimos dias já se afastou. "Atualmente, não estamos sob atuação de massa polar”, explicou ao Correio. A especialista declarou que a última onda de frio que atingiu outras regiões do país conseguiu alcançar o interior do país, contribuindo para as temperaturas mais baixas também no Centro-Oeste.

A previsão para os próximos dias é de estabilidade climática, de acordo com a especialista. O tempo deve permanecer com madrugadas frias, céu com pouca nebulosidade nas primeiras horas do dia e aumento da formação de nuvens ao longo da tarde, sem previsão de chuva. A variação de temperatura nos próximos dias será pequena, com oscilações de apenas um ou dois graus.