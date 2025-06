Temperatura cai e termômetros podem marcar 10°C no fim de semana

Os brasilienses devem se preparar para um fim de semana frio e seco. Segundo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros chegaram a marcar 11°C na Estação Meteorológica do Gama, e as mínimas podem cair ainda mais nos próximos dias. A umidade relativa do ar segue baixa, variando entre 95% e 35%, com predomínio de sol e poucas nuvens no Distrito Federal.

O meteorologista do Inmet Olívio Bahia destacou que as condições são típicas do período entre maio e setembro, caracterizado por noites frias e clima seco. “Essa é a época do ano em que há pouca ou nenhuma chuva, a umidade cai bastante e as temperaturas mínimas também. É um comportamento comum para essa estação do inverno”, explicou ao Correio.

Ainda segundo o especialista, o fim de semana deve seguir com condições parecidas, mas o frio pode apertar ainda mais. “As mínimas podem cair um pouquinho, chegando a 10°C em algumas áreas do DF”, afirmou.

Bahia ainda ressaltou a importância de se proteger contra os efeitos do tempo seco na capital. “A população deve se agasalhar bem, beber bastante líquido para se manter a hidratado, usar protetor solar e, principalmente, evitar a queima de lixo ou mato para limpar terrenos, já que o risco de incêndios florestais aumenta bastante nesse período", enfatizou.