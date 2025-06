Trânsito interditado no acesso à Praça dos Três Poderes nesta segunda (30/6)

Vias da Praça dos Três Poderes são fechadas por conta do Lançamento do Plano Safra 2025/2026 - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

Vias de acesso à Praça dos Três Poderes estão fechadas na manhã desta segunda-feira (30/6). O motivo é o lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar 2025/2026, no Palácio do Planalto. A ação é realizada pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) em apoio à Coordenação de Segurança de Área (CSA) do Exército Brasileiro.

As interdições tiveram início às 6h20, com controle do tráfego nas vias de acesso ao local, especialmente no trecho entre o L4 e N1, além do bloqueio da S1 para N1. Não há previsão de horário para a liberação das vias, uma vez que a reabertura dependerá da conclusão do evento.

Equipes da PMDF atuarão no policiamento ostensivo e no controle de trânsito, em coordenação com outros órgãos envolvidos.