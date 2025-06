Vídeo: homem é morto após troca de tiros com a PM, no Guará II

Um homem de 49 anos foi morto após uma troca de tiros com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). O caso ocorreu na madrugada deste domingo (29/6), na QE 38 do Guará II.

De acordo com a corporação, uma equipe foi acionada por volta das 2h10, para averiguar a denúncia de que uma pessoa estaria efetuando disparos de arma de fogo na região.

Ao chegarem ao local, os policiais não localizaram o suspeito na rua, mas vizinhos indicaram onde o suspeito morava. Ainda segundo os relatos colhidos pelos militares, ele era usuário de entorpecentes e, quando ingeria bebida alcoólica, ficava violento e realizava disparos de arma de fogo.

Um vídeo mostra o momento em que a equipe chegou até a residência. Após bater no portão por duas vezes, sem resposta, insistiram uma terceira vez, identificando-se como policiais militares, momento em que os policiais foram surpreendidos por diversos disparos de arma de fogo vindos do interior da casa.

Em seguida, os policiais revidaram e buscaram abrigo, cessando os disparos assim que os tiros que vinham da residência pararam. Após algum tempo, uma mulher gritou de dentro do imóvel, informando que seu companheiro estava caído.

A mulher foi orientada a sair da residência com segurança. Após sua saída, os policiais entraram no imóvel e encontraram o homem ferido, com uma pistola próxima ao corpo e um revólver .38 na cintura. Equipes do Corpo de Bombeiros (CBMDF) compareceram ao local e constataram o óbito.

Durante a varredura na casa, outras armas foram encontradas. Foram apreendidas quatro armas de fogo: uma pistola calibre .22 (utilizada na troca de tiros); um revólver calibre .357; uma espingarda calibre 12; e uma espingarda calibre .22.

O homem era registrado como CAC e tinha um arsenal dentro de casa (foto: Divulgação/PMDF)

Os militares encontraram munições de diversos calibres, insumos para recarga de munição e um colete balístico. Segundo a PMDF, o homem tinha registro de Caçador, Atirador e Colecionador (CAC), além de uma passagem por violência doméstica.