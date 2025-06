Sequestrador que raptou jovem em carro pirata na Asa Norte é preso em MG

Barraco onde a vítima foi mantida em cárcere privado no município de Cristalina (GO). Sequestradores soltaram a jovem em Sobradinho - (crédito: Divulgação/PCDF)

Um dos homens envolvidos no sequestro de uma jovem de 21 anos ocorrido em junho de 2023 foi preso em Uberlândia (MG) pelos policiais civis da Delegacia de Repressão a Sequestros (DRS/Corpatri). A vítima, funcionária de uma cafeteria, foi mantida em cárcere depois de embarcar em um carro de transporte pirata, na Asa Norte.

À época, ela saiu do trabalho e entrou no carro com destino à Rodoviária do Plano Piloto. Dois criminosos, identificados como Rubens Brayner e Marcos Rogério, renderam a jovem e a levaram a um cativeiro localizado na região rural do bairro Marajó, em Cristalina (GO).

Sem notícias, familiares da jovem iniciaram uma força-tarefa de buscas. No período do desaparecimento, os parentes começaram a receber ligações dos sequestradores exigindo R$ 10 mil em troca da libertação. Os policiais da DRS foram acionados e, a partir de análises de dados de inteligência, identificaram a região onde a vítima estava, bem como um dos autores do crime.

O trabalho pericial possibilitou a identificação do segundo criminoso. Um dos envolvidos é investigado por ter ateado fogo em uma mulher que, juntamente com seu companheiro, havia lhe oferecido hospedagem na mesma localidade, poucos dias após o crime. A prisão ocorreu na quarta-feira (25/6).