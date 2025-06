Concessionária assume direção da Rodoviária do Plano Piloto

Frequentada diariamente por mais de 700 mil pessoas, a Rodoviária do Plano Piloto inicia, neste domingo (1º/6), uma nova fase sob a gestão da Concessionária Catedral, após o término do período de transição entre a Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) e o consórcio. O Correio foi até o local e ouviu os usuários, para saber quais são as principais demandas do terminal.

O zelador Antônio Carlos Santos, 52, morador Samambaia Norte e usuário da rodoviária, reclama da falta de assentos no local para que os usuários, principalmente idosos, possam esperar os ônibus de forma mais confortável. Outro ponto ressaltado por ele é a situação precária dos banheiros. "Existem banheiros públicos aqui, mas o problema é higienização, eles estão sempre muito sujos o que impede as pessoas que circulam aqui de usarem", conta.

Ambulantes

Outra questão que vem sendo fortemente debatida é a dos ambulantes. A moradora de Ceilândia Francisca Nunes, 46, trabalha como ambulante na rodoviária há quatro anos. Ela afirma que suas expectativas para a troca de gestão são as "piores possíveis". "Um fiscal do consórcio veio aqui um dia de madrugada e prometeu conversar com todos os ambulantes para buscar uma solução, mas, até agora, nenhuma ação foi tomada", ressalta.

Francisca defende a criação de um espaço organizado para os ambulantes, com estruturas simples, pagas pelos próprios trabalhadores. "Tem espaço aqui. Daria para organizar. O governo poderia ter feito isso. Nós somos trabalhadores e só queremos um lugar digno para trabalhar", reclama.

Lenilda Souza Santos, 42, também mora em Ceilândia e trabalha como ambulante na rodoviária. Ao Correio, ela diz estar tentando manter o pensamento positivo de que, com a troca de gestão, os vendedores serão mantidos no local, pois depende do trabalho para sustentar a família. "A nossa fé é que arrumem um local adequado para a gente trabalhar. É isso que a gente espera", comenta. O Correio perguntou para a empresa sobre a situação e não teve resposta específica.

Equipe permanente

Enrico Capecci, diretor do Consórcio Catedral, afirmou que a concessionária está ciente da realidade de décadas da Rodoviária do Plano Piloto e fará investimentos para garantir acessibilidade, segurança e conforto para todos os usuários. Segundo ele, uma das principais novidades dessa nova fase é a implantação, pela primeira vez na história do terminal, de uma equipe permanente de manutenção preventiva em escadas rolantes e elevadores, com profissionais atuando diariamente no local e peças de reposição em estoque.

A ideia é colocar em funcionamento 100% das escadas rolantes, que agora vão operar em regime especial. Em horários de menor movimento, algumas delas serão desligadas estrategicamente para manutenções programadas e revitalização, com o objetivo de garantir maior durabilidade e pleno funcionamento. "Sabemos que esse sempre foi um problema histórico na rodoviária, e começamos a concessão enfrentando de imediato essa demanda. Realizamos uma pesquisa de satisfação com os usuários, que apontou o funcionamento das escadas como prioridade. Por isso, iniciamos nossas ações com esse foco", destaca.

"Muitas dessas peças são importadas e ainda levarão alguns meses para serem entregues, o que estende a conclusão da reforma completa das 12 escadas rolantes", afirma Capecci. Outro destaque, segundo o diretor, é a reforma e modernização de todos os elevadores do complexo. "Dois deles estão em funcionamento e os demais estão em processo de reforma, sendo entregues até o fim deste ano", avalia.

Segurança

Outros investimentos previstos, como a construção de uma nova estação de operação do BRT, a requalificação de áreas de uso comum, melhorias no sistema de segurança, modernização das estruturas internas e a recuperação e manutenção de escadas rolantes e elevadores.

A auxiliar de serviços gerais Veronice Maria da Cruz, 57 anos, mora no Riacho Fundo II, costuma pegar ônibus na rodoviária. Segundo ela, a questão mais urgente do local é a segurança. "A situação atual é uma verdadeira calamidade, com altos índices de furtos e roubos. Também temos casos de agressão física aqui. O tráfico e a presença constante de usuários de drogas na região também agravam o cenário de insegurança", lamenta.

Elias Marciano, 22, concorda com Veronice na questão dos usuários de drogas e pessoas em situação de rua que permanecem no local. Ele trabalha há três anos em um estabelecimento comercial na rodoviária, onde comercializa produtos para celulares e eletrônicos. Segundo ele, a grande quantidade de pessoas em situação de rua no local torna o ambiente desconfortável para quem trabalha ou transita ali. "Seria interessante haver uma melhor organização nesse sentido, não para excluir essas pessoas, mas para que houvesse uma atenção mais adequada da presença delas", explica.

Na área de segurança, a concessionária afirma que iniciou a operação do novo Centro de Controle Operacional (CCO) e um sistema de câmeras de videomonitoramento, com tecnologia de reconhecimento facial, permitindo o acompanhamento em tempo real do fluxo de passageiros e a prevenção de ocorrências. Além disso, a Catedral mantém diálogo constante com a Polícia Militar e a Secretaria de Segurança Pública do DF para intensificar o policiamento e coibir as práticas ilícitas na área.