Quadrilha é presa por golpes com máquina falsa de cartão no DF

Quatro pessoas foram presas em flagrante no Distrito Federal acusadas de furtos de cartões em grandes eventos, que eram realizados por meio do uso de máquina falsa de cartão, que propiciavam o roubo de senhas. O grupo era oriundo do estado de São Paulo e aplicava os golpes no DF. A operação, denominada Êxodo 7, foi realizada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por intermédio da 5ª Delegacia de Polícia, com apoio do GTOP 23, do 3º Batalhão da Polícia Militar (PMDF). Os investigados vão responder pelos crimes de furto qualificado mediante fraude, cuja pena varia de dois a oito anos de reclusão, e associação criminosa com pena prevista de um a três anos de reclusão.



Os autores agiam sempre com o mesmo modus operandi. Aproximavam-se das vítimas em eventos, utilizavam máquinas de cartão de crédito para capturar as senhas e realizavam a troca do cartão bancário sem que a vítima percebesse. Posteriormente, efetuavam compras de alto valor em estabelecimentos comerciais previamente mapeados, como supermercados atacadistas, lojas de eletrônicos e postos de combustíveis.

A investigação que levou às prisões teve duração aproximada de dois meses e apurou que o grupo era composto por quatro homens, com idades entre 23 e 48 anos. Dois deles já tinham sido vinculados a ocorrências anteriores de furto mediante fraude no Distrito Federal, envolvendo o mesmo modus operandi. Além disso, um dos investigados relatou ter sido anteriormente preso por tráfico de drogas em São Paulo. Todos residem naquele estado e se deslocavam até Brasília especificamente para a prática dos crimes.

As prisões em flagrante já foram convertidas em prisão preventiva. As capturas ocorrendo no Shopping Boulevard, Setor Terminal Norte, em Brasília/DF. A ação foi realizada com apoio da equipe de segurança do shopping, que manteve a polícia informada sobre os criminosos, culminando na prisão em flagrante dos envolvidos.

No momento da prisão, foram apreendidos quatro consoles Playstation 5 avaliados em aproximadamente vinte mil reais, cerca de mil maços de cigarros, diversos cartões bancários em nome de terceiros, além de máquinas de cartão de crédito de diferentes marcas e modelos e aparelhos celulares.

O nome “Operação Êxodo 7” faz referência à passagem bíblica do livro do Êxodo, capítulo 7, que trata do início das pragas que atingiram o Egito.

