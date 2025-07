Mais de 700 vagas de emprego estão disponíveis nesta terça-feira (1/6)

Interessados devem cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana - (crédito: Agência Brasília)

Nesta terça-feira (1/6), as agências do trabalhador do Distrito Federal estão com 709 vagas profissionais disponíveis. Entre as oportunidades, a de maior salário é para vendedor interno, sem local fixo de atuação, com remuneração de R$ 3,5 mil.

Para o público de Pessoas com Deficiência (PCD'S), estão reservados 12 postos, cinco são para fiel de depósito no Gama, cinco para repositor de mercadorias em Taguatinga, uma para auxiliar de estoque em Santa Maria e uma para bilheteiro de cinema no Guará, com salários de até de R$ 1.540.

Todas as oportunidades oferecem benefícios. Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana.