Relógio da Praça do Relógio, em Taguatinga, está sem marcar as horas

O tradicional relógio localizado na Praça do Relógio, no centro de Taguatinga, está novamente sem marcar as horas. Nesta segunda-feira (30/6), o Correio recebeu a denúncia de que um dos principais símbolos da cidade não estaria funcionando corretamente.

Procurada pela reportagem, a Secretaria de Obras e Infraestrutura informou que o maquinário do relógio foi consertado e reinstalado recentemente. No entanto, a estrutura voltou a apresentar atrasos no funcionamento nos últimos dias.

Como o serviço ainda está dentro do período de garantia, a empresa responsável pela obra já foi notificada e deverá realizar os reparos necessários sem custo adicional para os cofres públicos.

A previsão é de que o conserto seja realizada nos próximos dias, com máxima celeridade, para restabelecer o funcionamento integral do relógio, um marco histórico e afetivo para a população de Taguatinga.

História

O relógio da praça foi um presente da empresa Citizen Watch, em 1970, após a visita do então presidente da companhia, Eiichi Yamada, a Brasília. A peça seria originalmente instalada no Plano Piloto, mas, por questões urbanísticas, acabou sendo colocada em Taguatinga. Com o tempo, a região passou a ser conhecida como Praça do Relógio. O local foi reformado e tombado como patrimônio cultural e artístico do Distrito Federal.