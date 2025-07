Corpo de Bombeiros do DF conquista 44 medalhas em competição internacional

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) tem se destacado nos Jogos Mundiais de Policiais e Bombeiros — World Police and Fire Games (WPFG) 2025 em número de participantes. Após três dias de disputas, os atletas da Corporação já conquistaram um total de 44 medalhas, sendo 21 de ouro, 14 de prata e 9 de bronze.

A primeira medalha veio com o sargento Barbosa, que garantiu o ouro no tênis de mesa masculino. Desde então, os bombeiros militares têm subido ao pódio em diversas modalidades, demonstrando preparo físico, disciplina e espírito de equipe. No tênis de mesa, foram conquistados dois ouros e dois bronzes. Já na exigente prova de “bombeiro durão” (Ultimate Firefighter), foram três medalhas de ouro, uma de prata e uma de bronze.

O jiu-jitsu tem sido uma das modalidades de maior destaque, com 11 ouros, 8 pratas e 2 bronzes. Os atletas do CBMDF também se sobressaíram no tiro com arco, com uma prata, e na natação em águas abertas, com duas pratas e um bronze. No crossfit, o desempenho rendeu dois ouros e uma prata, enquanto o atletismo garantiu três ouros, duas pratas e três bronzes.

Os Jogos Mundiais de Policiais e Bombeiros começaram em 28 de junho e seguem até 6 de julho, em Birmingham, no Alabama (EUA).

*Estagiária sob a supervisão de Malcia Afonso