Hugo Calderano conquista prata inédita no Mundial de Tênis de Mesa

O mesa-tenista Hugo Calderano conquistou a prata inédita no Mundial de Tênis de Mesa, em Doha, neste domingo (25/5). O carioca disputou o título com o número 2 do mundo, o chinês Wang Chuquin e não conseguiu passar pelo rival. Essa é a primeira vez que um brasileiro chegou à final do campeonato.

E o desafio, de fato, não foi nada fácil. Hugo saiu atrás do placar, com direito a 2 sets a 0 para o chinês. O brasileiro até chegou a diminuir o prejuízo ao vencer o terceiro set. Contudo, não houve como alcançar Wang Chuquin, que acabou vencendo os sets seguintes e conquistou o troféu.



Apesar da derrota, Hugo realizou um feito inédito no campeonato ao ser o primeiro atleta do tênis de mesa no Hemisfério Sul a chegar à final. Até a edição deste ano, ninguém havia alcançado tamanho feito. O Brasil, por exemplo, só esteve nas quartas de final, em 2021, marca superada graças ao desempenho do brasileiro neste campeonato.