Sonho milionário: Mega-Sena acumula em R$52 milhões

O valor milionário da Mega-Sena tem animado os brasileiros que sonham em mudar de vida. O concurso 2882 está com o prêmio acumulado em R$52 milhões e será sorteado nesta terça-feira (1/7), às 20h. Os apostadores podem realizar o jogo até 19h.

Jaíra Alves, 68 anos, trabalha como diarista e explicou que usaria o dinheiro para viajar bastante, mas sem deixar de lado os investimentos. “Se eu ganhasse, com certeza investiria parte do prêmio. Mas também ia viajar bastante por esse Brasil, gostaria muito de conhecer o pantanal”, afirma.

No último sorteio, os números premiados foram 11, 13, 16, 34, 35, 39. As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas autorizadas pela Caixa ou pela internet. A aposta mínima, com seis números, custa R$ 5.