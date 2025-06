Quem quer ser o novo milionário? Mega Sena acumula em R$ 52 milhões

Todos os dias, brasileiros de todas as idades fazem a sua fezinha em busca de uma mudança de vida. Com a Mega Sena acumulada em R$ 52 milhões, os brasilienses foram às lotéricas aproveitar a oportunidade de ficar milionário. O sorteio acontece às 20h desta terça-feira (1/7), com as loterias recebendo apostas até as 19h.

Morador de Planaltina, Gilberto da Silva Santos, veio até a loteria do Plano Piloto tentar a sorte. (foto: Leonardo Rodrigues CB/DA/Press)

Morando em Planaltina, Gilberto da Silva Santos, 37 anos, foi até a loteria do Plano Piloto tentar a sorte. Ele diz que joga diariamente, e pretende ajudar os familiares caso ganhe o dinheiro. “Em primeiro lugar, ajudaria os meus irmãos, depois investiria em imóveis e terrenos, como uma fazenda. Também viajaria para viver a vida. No Brasil, iria para o Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador, que é a minha capital, apesar de eu não conhecer”, elenca.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

Outros jogos como lotomania, timemania e dupla sena acumularam. Apesar de ter tido dois ganhadores no último concurso, a quina dividirá R$ 6 milhões para os sortudos que acertarem os cinco números na próxima edição.

Saiba Mais Cidades DF Mês do orgulho LGBTQIAP+: conheça as especialidades do HUB para a comunidade

Mês do orgulho LGBTQIAP+: conheça as especialidades do HUB para a comunidade Cidades DF Trio suspeito de assalto à distribuidora de bebidas no Recanto das Emas é preso

Trio suspeito de assalto à distribuidora de bebidas no Recanto das Emas é preso Cidades DF Mulher é agredida e ameaçada de morte pelo companheiro, PM prende o autor

Mulher é agredida e ameaçada de morte pelo companheiro, PM prende o autor Cidades DF Temperatura mínima chega a 12°C no DF mas sem atuação de onda de frio

Temperatura mínima chega a 12°C no DF mas sem atuação de onda de frio Cidades DF Pedestre é atropelado na Ponte JK e sofre fratura na perna