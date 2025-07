"Não é posicionamento de um parlamentar", diz Belmonte sobre Donizet

01/07/2025. Guilherme Felix CB/DA Press. A deputada Paula Belmonte, Procuradora Especial da Mulher da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), é a entrevistada do CB.Poder de hoje. Na bancada: Carlos Alexandre de Souza e Sibele Negromonte - (crédito: Guilherme Felix CB/DA Press)

A deputada distrital Paula Belmonte (Cidadania), procuradora especial da Mulher da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), participou da edição desta terça-feira (1º/7), do CB.Poder — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília. Belmonte defendeu aos jornalistas Carlos Alexandre de Souza e Sibele Negromonte o afastamento do deputado Daniel Donizet (MDB) após denúncias de assédio sexual e destacou a iniciativa inédita protagonizada por ela e outras três deputadas distritais.

A proposta, segundo a deputada, simboliza a união entre parlamentares de diferentes partidos em defesa das mulheres, com apoio da presidência da Casa. “É uma proposta inédita na CLDF com a junção de parlamentares de diferentes partidos políticos, mas que o presidente da casa, o deputado Wellington Luiz, propicia essa possibilidade de estarmos juntos defendendo as mulheres. Tem um significado muito grande para nós”, reforçou Belmonte.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo Belmonte, o afastamento solicitado ocorre em meio a uma série de acusações contra Donizet. “Existe uma sequência de denúncias, e isso nos deixa com muito incômodo, porque esse não é um posicionamento de um parlamentar que representa a população”, declarou a procuradora da Mulher. A deputada conta que as denúncias foram feitas por uma mulher com quem o deputado se relacionou e por outras que trabalharam em seu gabinete. Ela pontuou que, mesmo após o pedido de arquivamento das denúncias, a CLDF decidiu enviar o processo ao Ministério Público, que segue investigando o caso.

No último dia 26 de junho, Daniel Donizet foi flagrado dirigindo alcoolizado, se recusou a fazer o bafômetro e tentou dar carteirada na Policia Militar (PMDF). A conduta do parlamentar, somada às denúncias anteriores, levou a Procuradoria da Mulher a protocolar a solicitação de afastamento imediato, que será avaliado pela mesa-diretora no início de agosto. Embora o parlamentar tenha solicitado licença médica de 60 dias para cuidar da saúde mental, a deputada afirmou que isso não impede o avanço do pedido. “Se for aprovado, será contado mais 90 dias ao afastamento dele", explicou Belmonte.

Além do caso envolvendo Donizet, Paula Belmonte também falou sobre a atuação da Procuradoria Especial da Mulher. “Temos feito um trabalho de escuta e, principalmente, de trazer cobrança a políticas efetivas na ponta”, disse. Ela citou a realização de uma solenidade no dia 26 de junho com representantes do Judiciário, Executivo, secretarias e administrações regionais. “Estamos em parceria com esse conjunto de redes em prol da defesa da mulher", declarou.

Assista à entrevista completa abaixo