Lago Sul e Gama ficarão sem água na quarta (2/7); veja quais quadras serão afetadas

Endereços do Lago Sul e Gama terão o fornecimento de água interrompido nesta quarta-feira (2/7). A interrupção será realizada pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), com o objetivo de fazer melhorias e manutenções no sistema de abastecimento.

No Lago Sul, a suspensão será das 7h às 23h30 e afetará os seguintes endereços: SHIS QI 11, QL 12, QI 13, QL 14, QI 16, QL 16, QI 17, QL 18, QI 19, QL 20, QI 21, QL 22, QI 23, QL 24, QI 25, QI 26, QL 26, QI 27, QI 28,QL 28 e QI 29; SMDB conjuntos 1 a 32, Esaf, Condomínio Villages Alvorada, Ermida Dom Bosco, Condomínio Privê Morada Sul e Jardim Botânico.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Gama

Na região do Gama, as áreas atingidas pela interrupção SCE quadras 1 a 56, SSU quadras 1 a 17; SOE Qs 1 a 33 e Vila Roriz, SLE quadras 24 a 43, 49 e parte das quadras 20 e 23, além da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), com início às 4h30 e segue até as 20h. Os imóveis residenciais, comerciais e industriais que possuem caixa d’água abastecida não serão afetados durante a execução dos serviços.

A normalização do fornecimento de água ocorrerá de forma gradativa, após a conclusão dos trabalhos de manutenção. A Caesb reforça que todo cliente deve ter a caixa d’água com capacidade correspondente ao consumo médio diário.