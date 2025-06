CLDF aprova receita total de R$ 71,7 bilhões para o GDF em 2026

A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) aprovou, nesta terça-feira (24/6), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o ano de 2026. A proposta prevê uma receita total de R$ 71,7 bilhões para o próximo ano e abre espaço para a convocação de 29.676 novos servidores públicos em diversas carreiras do Governo do Distrito Federal (GDF).

O valor representa um crescimento de 7,6% em relação ao orçamento de 2025. Do total previsto, R$ 27,7 bilhões virão do Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF), instrumento que financia áreas-chaves, como segurança, saúde e educação na capital.

Segundo a proposta, os recursos do FCDF terão destinação definida: R$ 12,7 bilhões serão aplicados na Segurança Pública; R$ 9 bilhões irão para a Saúde; e R$ 6 bilhões serão destinados à Educação. A distribuição dos valores segue a proporção adotada na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025, conforme informou a Secretaria de Economia (Seec).

A estimativa da receita própria do DF para 2026 é de R$ 44 bilhões, o que representa um acréscimo de R$ 2,4 bilhões em comparação com o ano anterior. A previsão foi feita com base nos dados da Receita Corrente Líquida (RCL) da União disponíveis no site da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) até fevereiro de 2025. Para isso, os técnicos aplicaram um índice de correção de 10,67% no cálculo do aporte anual de recursos do Fundo Constitucional.

Agora, o texto aprovado segue para análise e sanção do governador Ibaneis Rocha (MDB), que poderá vetar trechos da proposta ou aprová-la integralmente. Caso sancionada sem alterações, o DF terá em 2026 um dos maiores orçamentos da história, com margem para ampliar serviços públicos.

*Estagiária sob a supervisão de Eduardo Pinho

