Preso advogado que anunciava venda de maconha nas redes sociais

Um homem foi preso em flagrante, nesta quarta-feira (2/7), em Vicente Pires acusado de cultivo e comercialização de maconha. O preso é advogado e anunciava a venda de sementes de maconha e derivados em perfis nas redes sociais. A prisão foi realizada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) por meio da Coordenação de Repressão às Drogas (CORD). O homem foi autuado por tráfico de drogas interestadual visando crianças e adolescentes, por disseminar espécies que possam causar dano à agricultura, à pecuária, à fauna, à flora ou aos ecossistemas e por oferecer a adolescentes produto que possa causar dependência. Se condenado, pode cumprir até 33 anos de reclusão.

As postagens na rede social mostram grande quantidade de plantas e mudas, de diferentes espécies e teor de THC — o principal princípio psicoativo da cannabis —, além de instruções sobre cultivo. As drogas eram oferecidas alegando efeitos medicinais. Além da prisão, foram apreendidas plantas em diferentes estágios de evolução e diversos derivados de maconha, inclusive bebida alcoólica.

O homem já havia sido preso em 2024 por venda de anabolizantes, ocasião em que também foram apreendidas plantas de maconha. De acordo com a PCDF, a ação demonstrou uma atuação reiterada e organizada, com a execução de tráfico interestadual de entorpecentes, inclusive com parcerias comerciais, como com o banco de sementes.