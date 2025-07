GDF terá que indenizar passageira baleada em ônibus, decide TJDFT

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal manteve a decisão de condenar o Governo do DF a pagar indenização a uma mulher que ficou paraplégica após ser baleada dentro de um ônibus, durante um assalto com troca de tiros.

A mulher viajava de São Paulo para Brasília quando o ônibus foi parado por assaltantes armados. Dentro do ônibus, havia um policial militar fardado e teve início um tiroteio. Segundo a vítima, foram disparados, pelo menos, 20 tiros, e dois a atingiram, deixando-a paraplégica.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O Governo do DF tentou se defender dizendo que o policial não estava de serviço no momento do tiroteio e que agiu em legítima defesa. Também afirmou que não ficou provado que os tiros que atingiram a mulher vieram da arma do policial.

Mas, para o Tribunal, ficou claro que o policial estava a caminho do trabalho, portanto, em serviço. A Justiça também explicou que, mesmo que não tenha certeza de qual arma partiu o tiro, o Estado ainda tem responsabilidade pelo que aconteceu, já que o policial estava envolvido e agiu como autoridade pública.

Com isso, o DF foi condenado a pagar à vítima R$ 100 mil por danos ao projeto de vida, R$ 400 mil por danos morais (pelo sofrimento causado) e uma pensão vitalícia de três salários mínimos por mês.