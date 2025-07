Cachorro é morto por pitbull no Riacho Fundo I

Um cachorro da raça fox paulistinha foi morto por um pitbull, no Riacho Fundo I. Em seu relato à 29ª Delegacia de Polícia (Riacho Fundo), o tutor do animal atacado contou que ouviu gritos em frente à sua casa e saiu correndo para ver o que tinha acontecido.

Quando chegou na rua, viu o cachorro da raça pitbull atacando seu cão e, apesar das tentativas para que ele soltasse o animal, o ataque só parou quando o fox paulistinha estava morto. O tutor informou que o dono do pitbull custeou as despesas veterinárias, além da incineração e descarte adequado do animal que foi morto.

O caso ocorreu na tarde de terça-feira (1º/7) mas, segundo o tutor do cachorro atacado, a presença de pitbulls soltos nas ruas, sem coleira ou focinheira, é comum no local, o que está em desacordo com as normas de segurança e representa risco à comunidade.