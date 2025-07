Celina Leão visita obras no trecho 3 do Sol Nascente nesta quinta (3/7)

A governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, visitou as obras de pavimentação no Trecho 3 do Sol Nascente, nesta quinta-feira (3/7). As construções fazem parte de um pacote de melhorias na infraestrutura da região, que incluem pavimentação, instalação de blocos intertravados, calçadas, meio-fios e a construção de um balão que vai melhorar o tráfego entre Ceilândia e Sol Nascente.

Durante a visita, Celina relembrou a situação enfrentada no ano anterior. “No ano passado eu estive aqui junto com o Zé Humberto, e estávamos com uma cratera enorme aqui nessa rua. Agora nós estamos quase finalizando essa obra e isso é alegria para nós”, disse.

Ela afirmou que a expectativa é concluir a entrada do Sol Nascente entre o fim de julho e o início de agosto. “Vamos entregar toda a entrada do São Nascente até a descida do Trem Bão”, explicou.

Durante a visita, a governadora Celina Leão anunciou que o edital de licitação para a próxima etapa das obras no Pôr do Sol será publicado na próxima semana. Ela explicou que a obra será dividida em duas fases, para evitar que toda a região fique paralisada ao mesmo tempo, como ocorreu no início da gestão.

“As obras devem iniciar ainda neste ano e será mais 18 meses para serem concluídas”, revelou. A previsão é de que toda a região passe por uma transformação completa e passe a contar com infraestrutura urbana adequada.

Ela também comentou sobre o andamento das obras em diferentes trechos do Sol Nascente. De acordo com a governadora, cerca de 80% das obras foram executadas e, após a conclusão da infraestrutura, a região também receberá melhorias urbanísticas como plantio de grama e paisagismo. “Vamos entregar a cidade como um verdadeiro brinco para a população que merece todo o nosso respeito e trabalho.”, afirmou.

Celina reforçou que o foco do governo é garantir dignidade às populações que mais precisam. “Nosso olhar está voltado para quem mais precisa. Tenho muito orgulho de fazer parte de um governo que ajuda quem mais precisa”, declarou.