PCDF realiza operação contra suspeitos de aplicar golpe do falso advogado

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (3/7), uma operação para o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão contra dois homens suspeitos de participarem de uma tentativa de estelionato contra clientes do escritório que leva o nome do governador do Distrito Federal e, também, contra um ex-Deputado Distrital. A ação, coordenada por equipes da 5ª Delegacia de Polícia (Área Central), foi realizada no Estado do Ceará, com o apoio da Polícia Civil local. A ação é a segunda fase da Operação Fallere, constituída para reprimir fraudes cometidas por meio da internet.

Na busca, foram apreendidos aparelhos celulares e tablet. O crime praticado é conhecido como o “golpe do falso advogado” e usa principalmente a “engenharia social”. As vítimas são contatadas, geralmente, por aplicativos de mensagem e acreditam possuir créditos em ações judiciais reais cuja liberação só seria feita após falsos pagamentos a título de taxas e custas processuais. A modalidade criminosa está em franca ascensão, não se restringindo a qualquer limite territorial ou classe econômica, de acordo com a PCDF.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

A corporação ainda destaca que "é preciso reforçar a orientação para que a população esteja sempre atenta a contatos repentinos de desconhecidos que, por meio de uma narrativa falsa, mas verossímil, criam uma sensação de urgência para fazer com que as vítimas acabem agindo sem refletir cuidadosamente, experimentando prejuízos por vezes irreparáveis". Além disso, a PCDF adverte que "essa advertência vale para o golpe do 'falso advogado', mas também para qualquer outro que, embora utilize uma história diferente, tem as mesmas características e objetivo".