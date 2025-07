Gasolina sobe até 50 centavos e chega a R$ 6,89 no DF

Posto na entrada do Sudoeste com os novos preços da gasolina - (crédito: Roberto Fonseca/CB/D.A.Press)

Os motoristas do Distrito Federal acordaram com uma surpresa no bolso na manhã desta quinta-feira (3/7). Entre o começo da noite de quarta e madrugada de hoje, os postos aumentaram o preço do litro da gasolina para R$ 6,89, em média — até R$ 0,50 a mais, tendo em vista que estava sendo vendido entre R$ 6,39 e R$ 6,59 na manhã de ontem.

Em nota, o Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis e de Lubrificantes do Distrito Federal (Sindicombustíveis-DF) alega que o "etanol anidro que compõe a gasolina teve elevação significativa nos últimos 20 dias e as distribuidoras elevaram os preços ao revendedor".

"Estamos supondo que seja consequência da elevação do preço do anidro, pois as companhias não se manifestaram quanto aos seus valores", completa o Sindicombustíveis.

Em junho, o Cade condenou sete empresas do Distrito Federal por cartel. O Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis do Distrito Federal foi absolvido com reconhecimento da ausência de qualquer envolvimento. As redes Gasolline, JB, Auto Shopping, Original, Posto Central, Jobral e Xavante, envolvidas no cartel, terão que pagar multas que somam cerca de R$ 149 milhões. Já as 10 pessoas físicas responsabilizadas deverão arcar com penalidades que, juntas, ultrapassam R$ 5 milhões. No total, o valor das multas aplicadas chega a R$ 154.559.346,01.