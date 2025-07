Primeiros saltos marcam início de campeonato de hipismo em Brasília

Brasília recebe, a partir desta quinta-feira (3/7) o Campeonato Brasileiro des Saltos de Escolas e Aspirantes. A disputa vai até domingo (6/7), na Sociedade Hípica de Brasília, e é voltado para atletas iniciantes que, nesta edição, representam 14 estados. A entrada do público é gratuita.

O campeonato faz parte do calendário do hipismo nacional e serve como uma porta de entrada para novos talentos conhecerem o esporte. A abertura oficial do torneio será na sexta-feira (4/7), às 12h, na arena principal da Sociedade Hípica, onde terá desfile das 14 delegações estaduais. Mas nesta quinta-feira (3/7), já houveram competições.

A atleta Camile Midori, de 16 anos, por exemplo, já saltou. “Durante o percurso acabei fazendo uma falta no pé, mas a pista está muito boa para competir”, contou. O nervosismo é explicado. Essa é a primeira vez da jovem em um campeonato brasileiro de hipismo. "É a minha primeira vez, então fico um pouco mais nervosa, com medo das faltas. Mas o evento está muito bem organizado, acaba ajudando um pouco nesse nervosismo" , explica.

Natural de Campo Grande (MS), ela começou no esporte aos 7 anos, ao conhecer uma hípica que participava de competições. “No início, eu era muito novinha então levava mais na diversão, mas sempre adorei competir, então sigo me divertindo mas competindo com mais seriedade”, diz.

Atualmente, Camile compete na categoria com obstáculos de 90 cm com um cavalo que aluga de uma amiga. “Ela subiu de categoria e colocou o cavalo para alugar, então comecei a montar com ele este ano.” Para ela, a conexão com o animal é fundamental. “Você tem que estar muito bem com o seu cavalo. O esporte só acontece por causa deles. É uma conexão, é amor, não é só para ganhar", afirma.