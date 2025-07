DF estabelece novos critérios para trabalhar com explosivos

Nesta quinta-feira (3/7), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) publicou a concessão da licença distrital para exercício da atividade de Encarregado de Fogo (Blaster), tanto em serviços com uso de explosivos quanto em shows pirotécnicos. A norma foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) e estabelece novos critérios técnicos e administrativos para o credenciamento desses profissionais.

A Divisão de Controle de Armas, Munições e Explosivos (Dame), da PCDF, é responsável por analisar os pedidos, emitir as licenças e fiscalizar as atividades. A licença concedida tem validade de dois anos, podendo ser renovada conforme as normas definidas pela PCDF.

Para conseguir o credenciamento, o interessado deve ter pelo menos 21 anos, comprovar capacidade técnica por meio de curso específico, apresentar documentos pessoais, atestados de sanidade física e mental e não possuir nenhum antecedente criminal.

